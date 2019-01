In posa su Facebook con esplosivi e armi davanti all'albero di Natale: denunciati

TRIVENTO. I Carabinieri della Stazione di Trivento a conclusione di attività investigativa hanno denunciato a piede libero un 52enne e proposto per il diniego della detenzione di armi ed esplosivi ad altri tre uomini residenti nella provincia.

Il gruppo di amici nei giorni scorsi aveva pubblicato su Facebook foto e video in cui venivano ritratti mentre imbracciavano armi da fuoco nei pressi del famoso albero di Natale di Trivento.

L’indagine lampo effettuata dai Carabinieri della Stazione di Trivento ha consentito di identificare i quattro soggetti e di denunciare a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria il 52enne per porto abusivo di armi da fuoco. L’uomo infatti, immortalato mentre imbraccia un’arma da caccia è risultato non essere in possesso del relativo porto d’armi.