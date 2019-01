Test antidroga per consiglieri e assessori regionali, sì in Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, si è riunita in mattinata la I Commissione consiliare, Ordinamento ed organizzazione amministrativa.



Dopo la relazione del Presidente Di Lucente, la Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla proposta di legge regionale n. 15, di iniziativa dei consiglieri regionali M. Scarabeo, P. Matteo, G. Cefaratti, Q. Pallante, E. Scuncio, N.E. Romagnuolo, A. D’Egidio, A. Romagnuolo, A. Tedeschi, F. Calenda e S. Micone, concernente: “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”.

Nella votazione si è astenuto il Consigliere Calenda, ha invece espresso voto contrario il Consigliere Greco.



La Commissione a seguito della relazione del Consigliere Antonio Tedeschi ha reso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole proposta di legge regionale n. 25, di iniziativa del consigliere regionale Filomena Calenda, concernente: “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2003, n. 29”.

La pdl prevede che in occasione della Giornata della Memoria per le vittime del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, la Giunta reginale relazioni su quanto è stato fatto per garantire la sicurezza scolastica, nonché sui progetti e sulle azioni mirate a diffondere la cultura della prevenzione ed ad assicurare lo stato di sicurezza delle scuole.



La stessa Commissione, dopo la relazione del Presidente Di Lucente, ha poi approvato, con la sola astensione del Consigliere Greco, “Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2016”.



I tre provvedimenti passano ora all’esame del Consiglio regionale.