Bollo auto, riduzione del 50% per i veicoli dai 20 ai 29 anni

CAMPOBASSO. Le auto e i motocicli immatricolati dai 20 ai 29 anni potranno avere una riduzione del bollo del 50%. La nuova disposizione è contenuta nella Legge di Bilancio 2019 approvata dal Parlamento. L'agevolazione, che riguarda i mezzi 'storici', sarà concessa alle auto e alle moto in possesso del Certificato di rilevanza storica (Crs), con relativa annotazione sul libretto di circolazione. L'Automotoclub Storico Italiano (ASI), ente che può rilasciare il Crs per tutti i veicoli, ha fortemente sostenuto il provvedimento, considerato che numerosi modelli di interesse storico ultraventennali, avevano perso da alcuni anni il privilegio di esenzione anche parziale del bollo, con conseguente alienazione o di 'svendita' in altri paesi europei. La certificazione Crs, nella regione, è possibile ottenerla tramite il Classic Car Club Molise in via Campania 225 a Campobasso.