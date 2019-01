Test antidroga, Fanelli: «Se la proposta arriverà in Consiglio regionale, voterò contro»

CAMPOBASSO. Nota di Micaela Fanelli sulla proposta di legge «Test antidroga ai Consiglieri regionali».

«Premetto che non ho problemi a sottopormi, in qualsiasi momento, a qualsiasi test antidroga. Ma trovo la proposta di legge licenziata dalla I Commissione del Consiglio regionale… quanto meno “stupefacente”.



Per impegni istituzionali, ieri non ero presente alla seduta della I Commissione, ma avrei votato decisamente contro questa norma, innanzitutto perché incostituzionale, poi perché lesiva della privacy e di fatto inutile.

Tutti sono obbligati a rispettare le leggi, per primi noi rappresentanti delle istituzioni e l’uso di droghe è sempre da condannare e combattere.



Ma approvare una legge che ha come fine ultimo quello di alimentare scandali e sospetti, con la certezza di una sua impugnazione a livello costituzionale, contribuisce solo a far perdere altro tempo al Consiglio regionale, che già non brilla per efficienza nell'azione amministrativa.

Per questo, ribadendo la mia personale disponibilità a sottopormi anche domattina a tutti i test antidroga, annuncio che, se la proposta di legge arriverà in Consiglio, voterò contro».