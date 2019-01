I sindaci del comprensorio frentano chiedono un incontro al commissario Giustini

LARINO. A conferma di quanto annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Larino, Pino Puchetti, di concerto con i sindaci dei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale Sociale di Larino, ha formalmente richiesto un incontro al neo Commissario ad acta alla sanità, Angelo Giustini, al fine di illustrare le esigenze delle aree interne del Basso Molise, sia per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere, in particolar modo quelle riguardanti il tema emergenza-urgenza, ed in generale la medicina sul territorio, sia per capire qual è l’orientamento del Commissario e del Ministro della Sanità circa la riorganizzazione sanitaria 2019-2021.