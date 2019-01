Convocato Consiglio comunale, quattro i punti all’ordine del giorno

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale di Termoli, avvocato Manuela Vigilante ha convocato il prossimo Consiglio Comunale per il giorno 30 gennaio alle ore 15 in prima convocazione e per il giorno 31 gennaio alle ore 16 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2019/2021 (art. 3, c.55, l.24.12.2007, n.244).

2. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016.

3. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del triennio 2019-2021

4. Esercizio 2019 - conferma aliquote tributarie previgenti in materia di imu - tasi - tosap - icp e pp.aa. - addizionale comunale irpef - valore aree edificabili ai fini imu tasi. (art. 1, comma 26, legge 28.12.2015, n. 208