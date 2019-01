Nasce Termoli nel futuro: «La città riparte dal rilancio»

TERMOLI. Il movimento "Termoli nel futuro" partecipa al tavolo del centrodestra.

«Come ben noto ci stiamo avvicinando alla data delle elezioni amministrative fissate per il prossimo mese di maggio e la necessità che, più di tutte, si respira è la voglia di trasformazione.

Il movimento civico ‘Termoli nel futuro’ si inserisce proprio in questa fase di transizione in cui l’intenzione di rinascere trova la sua ragion d’essere.

Il movimento nasce dietro la spinta e l’entusiasmo di un nutrito gruppo di persone, diverse tra loro e con abilità uniche ed in molteplici campi che vogliono rappresentare il territorio termolese coinvolgendo nel modo più ampio possibile tutti i cittadini che non si riconoscono nella Termoli odierna, scontenti di come la ‘perla dell’Adriatico’ si sia trasformata in questi ultimi anni.

La nostra missione è una sola: fare il bene di Termoli. Come? Attraverso un progetto ben definito all’interno di una bozza di programma, creato in sintonia con le esigenze della città e dei cittadini, e che analizza i punti di maggiore criticità della realtà termolese, troppo a lungo trascurate: dalla sanità alle politiche giovanili, passando per l’ambiente, il turismo, le infrastrutture, la sicurezza, fino a giungere al degrado ed al commercio.

Il movimento civico ‘Termoli nel futuro’, nato da poco meno di un anno, ha già fatto sentire la sua voce in diverse occasioni: l’attualissima problematica legata all’emergenza cinghiali sul territorio, il Parco Comunale, da anni abbandonato all’incuria ed al menefreghismo più totale, la gestione idrica ed il tema scottante del depuratore. Proprio su quest’ultimo punto ‘Termoli nel futuro’ si è battuto maggiormente, arrivando ad interrogare l’attuale sindaco ed amministrazione sul futuro degli impianti del porto e del Sinarca, scoprendo un nervo delicato e portando a galla verità scomode: la mancanza di collaudo della struttura del Sinarca. Tutti quesiti che, come di consueto, sono rimasti inascoltati e senza risposta.

‘Termoli nel futuro’ può vantare un direttivo che si contraddistingue per l’entusiasmo, le abilità e la presenza femminile e si pone un unico intento: perseguire con onestà e determinazione la crescita, lo sviluppo, la salute e la sicurezza non solo della città ma dei suoi cittadini, dando risposta alle esigenze dei cittadini che sono rimaste inascoltate troppo spesso e troppo a lungo. Per questo parteciperà costruttivamente al tavolo termolese del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’invito che ‘Termoli nel futuro’ vuole inviare ai cittadini è di diventare parte attiva del futuro della nostra città, per rendere nuovamente grande questa piccola ma grande realtà, volano della Regione e connettore indissolubile tra l’entroterra, la costa e gli stati transfrontalieri europei».

Termoli nel futuro