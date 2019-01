Scontro tra due auto in pieno centro

TERMOLI. All'incrocio tra via IV Novembre e via Sannitica, questo pomeriggio si è verificato uno scontro tra due vetture, una Renault Laguna grigia metallizzata e una Passat Volkswagen blu: mentre la prima proveniva da via Sannitica in direzione via Mario Milano, la Passat era pronta ad immettersi sulla stessa via, anch'essa in direzione via Mario Milano.

L'impatto è stato inevitabile e la peggio l'ha avuta la Passat che ha necessitato dell'aiuto del carro attrezzi per essere rimossa. Nessuna ferita, per fortuna, per i due conducenti. Sul posto, sono intervenute una pattuglia della Polizia di Stato e una dei Carabinieri per i rilievi del caso.