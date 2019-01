Allo stadio Cannarsa di Termoli la partita tra Olympia Agnonese e Cesena

TERMOLI. Mercoledì 30 gennaio, Termoli respirerà aria calcistica di serie D grazie alla Polisportiva Olympia Agnonese, che avendo il proprio impianto sportivo in via di ristrutturazione e che per via delle condizioni meteo avverse ne ha ritardato la conclusione, ha chiesto all'amministrazione comunale termolese e al sindaco Angelo Sbrocca, la possibilità di usufruire dei nostri spazi; la richiesta è stata naturalmente concessa e dunque per la gara di Campionato di Serie D Girone F, mercoledì alle ore 14,30 presso lo stadio Gino Cannarsa si giocherà la gara tra la Polisportiva Olympia Agnonese e il Cesena.