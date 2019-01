SANTA CROCE DI MAGLIANO. I volontari dell’Airc in piazza a Santa Croce di Magliano con le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno per sostenere il lavoro di circa 5mila ricercatori e promuovere comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro. Oggi e domani i volontari saranno impegnati in Piazza Crapsi a distribuire le Arance della Salute, frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. Si tratta, infatti, di arance rosse italiane che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 chili di arance (aggiungendo 1 euro potrai avere la pratica shopper da usare ogni giorno!) e per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di vitamine, da quest’anno, ci sono anche marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro). I volontari, inoltre, consegneranno una Guida con alcune preziose informazioni sulla prevenzione, in particolare su fumo e obesità, insieme a ricette sane e gustose a base di arance, firmate da Moreno Cedroni, Carlo Cracco e dal giovane chef Jre Roberto Tonola.