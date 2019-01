CAMPOBASSO. Centoventuno scatti più 10 inediti: è 'Icons', la mostra fotografica di Steve McCurry inaugurata oggi alla ex Gil di Campobasso. Resterà aperta fino al 28 aprile. Un viaggio che attraversa le frontiere per far conoscere da vicino un mondo complesso, in profonda trasformazione. La mostra inizia con una serie di ritratti e si sviluppa tra immagini di guerra e poesia, sofferenza e gioia, stupore e ironia. Concepita da McCurry e dalla curatrice Biba Giacchetti come concentrato di tutto il suo percorso fotografico e umanista, 'Icons' si presenta come un itinerario fluido, non scandito da sequenze obbligate, in grado di lasciare il visitatore libero di muoversi tra immagini che raccontano luoghi e tempi diversi.

La selezione racchiude il grande viaggio nell'umanità che McCurry ha intrapreso quasi 40 anni fa e include tutte le immagini da lui più amate di cui vengono svelate storie e particolari. Tra i volti esposti, anche l'icona assoluta, SharbatGula, la ragazza afgana. 'Icons' è una retrospettiva che raccoglie l'insieme, e forse il meglio, della vasta produzione di McCurry per proporre ai visitatori un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze ed emozioni che caratterizza le sue immagini. Con le sue foto pone a contatto i visitatori con le etnie più lontane e con le condizioni sociali più disparate, mettendo in evidenza una dimensione umana fatta di sentimenti universali e di sguardi di dolore, curiosità, fierezza e dignità. (Fonte Ansa.it)