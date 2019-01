Per non dimenticare e per costruire un futuro di pace

GUGLIONESI. Per non dimenticare – Per costruire in Italia, in Europa e nel modo un futuro di pace, libertà e giustizia sociale.

Il 27 gennaio ricorre l’anniversario della liberazione degli ebrei prigionieri nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1945 e il mondo intero poté vedere, con i propri occhi, i testimoni della ferocia nazista e gli strumenti di tortura utilizzati all’interno dei lager.

La giornata della memoria fu istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime della tragedia dell’Olocausto. Anche l’Italia (con la legge n.211/2000) ha istituito formalmente il “Giorno della memoria” per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali approvate sotto il fascismo, la persecuzione di tutti gli italiani, ebrei e non, che furono uccisi, deportati ed imprigionati.

In ricordo di questa data, alle ore 16,30 presso Palazzo Massa (Guglionesi) si terrà un incontro, promosso dall’Associazione di promozione sociale F. Iovine, per rivivere quei drammatici eventi attraverso le immagini e la lettura a più voci e a più colori, di alcuni brani letterari e di documenti storici. Un incontro per rivedere, attraverso una piccola mostra fotografica, le immagini di alcuni dei 43 campi di internamento istituiti dal fascismo, in Italia (e in Molise), per coloro che, schedati dalla polizia per motivi politici o razziali, erano ritenuti pericolosi.

Un incontro per immaginare “insieme” un futuro di pace, libertà e giustizia sociale.

Partecipano all’incontro ed alla lettura dei testi: Loreto Tizzani (Anpi Molise), l’on. Giuseppina Occhionero, Elisa Sarchione (Sprar Guglionesi), Margherita Di Prospero (Aps F. Iovine) e tanti altri.