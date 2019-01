Il messaggio dell'associazione Reduci e Combattenti di Larino

LARINO. In occasione della Giornata Mondiale delle vittime della Shoah, la sezione di Larino dell’Associazione Combattenti e Reduci, presieduta da Giuseppe Silvano, come ogni anno, ha rivolto un pensiero al ricordo alle vittime della Shoah, 15 milioni in totale,di cui 6 milioni di ebrei, uccisi nei campi di sterminio nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Una tragedia di cui fu complice il regime fascista con l’approvazione nel 1938 delle leggi razziali.

La Giornata della Memoria è anche l’occasione per ricordare una pagina di storia ancora poco conosciuta, quella degli Imi, gli Internati Militari Italiani, che a seguito della proclamazione dell’Armistizio nel 1943 tra l’Italia e le potenze alleate, si rifiutarono di collaborare con la neonata Repubblica di Salò e con l’esercito tedesco che nel frattempo aveva invaso il nostro Paese, e per questo furono considerati traditori. Vennero quindi rastrellati, fucilati o rinchiusi nei campi di detenzione nazisti e per lo più costretti ai lavori coatti in quanto considerati dall’esercito tedesco manodopera da sfruttare alla causa della guerra.

Sono oltre 600 mila gli internati militari deportati in Germania, dei quali molti di loro non hanno mai più fatto ritorno dai loro cari.

Per questo l’Associazione Combattenti e Reduci, fin dalla sua istituzione, è impegnata a tramandare alle generazioni più giovani la memoria degli italiani che ebbero il coraggio di dire No alla barbarie nazista, salvando l’onore di un Paese profondamente lacerato e sventrato da bombardamenti e violenze inaudite.

In una data così importante l’Associazione rivolge un pensiero alla memoria di Gennaro Silvano, fondatore della sezione di Larino e insignito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 Giugno 2010, della Medaglia d’Onore ai cittadini italiani deportati e internati nel lager nazisti dal 1943 al 1945.

Un pensiero commosso, colmo di gratitudine, a lui e a tutti coloro che nella nostra città hanno combattuto e si sono sacrificati per liberare l’Italia, e nello stesso tempo anche a chi è ancora in vita e continua, con la sua testimonianza, a trasmettere la memoria, affinché soprattutto i giovani abbiano a mente ciò che è successo e che non dovrà mai più accadere. L’Associazione in questo cammino è vicina tra gli altri a Michele Montagano, che all’età di 97 anni ancora oggi porta nel mondo il ricordo e l’esempio degli internati militari italiani.