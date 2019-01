Romagnuolo, «Termoli senza bandiera blu, una sconfitta per la città»

TERMOLI. «Ho appurato senza non poca meraviglia che la maggioranza dell'amministrazione comunale di Termoli non ha presentato entro dicembre scorso la richiesta di vedersi riconoscere la bandiera blu dopo la batosta dell'anno scorso, batosta che, a detta degli amministratori della cittadina adriatica era stata tediata, cioè non serviva a niente anche in considerazione dei risultati ottenuti in fatto di presenze. Analisi questa, a mio avviso discutibile.

Personalmente, invece, ritengo che sottrarsi a un atto che ha visto da sempre Termoli protagonista e sempre presente per ottenere il vessillo della bandiera blu, sia stato un atto di grande ingenerosità nei confronti dei propri cittadini e nei confronti dei tanti turisti che poi trascorrono le loro vacanze nella nostra straordinaria città».

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise. «Probabilmente, ha continuato Romagnuolo, la discarica a cielo aperto che riversa in mare al porto quanto di più fatiscente e putrido esista, ha convinto il sindaco a desistere, a non presentare la richiesta che avrebbe confermato quanto tutti sappiamo e cioè l'ennesima bocciatura e pertanto, questa voluta negligenza la vedo soprattutto come una sconfitta della città, una sconfitta per i cittadini e per il territorio. Se poi alla bandiera blu, ha proseguito Romagnuolo, ci inseriamo anche l'obbrobrio del fantomatico "Tunnel Killer" che devasterà tutto l'assetto cittadino, allora questi due soli problemi saranno sufficienti per impegnarci di più, uniti come centrodestra, per mandare a casa l'attuale maggioranza al Comune e fare in modo che Termoli sia governata da persone capaci, nuove e che amano innanzitutto il bene dei cittadini. Personalmente, ha concluso Romagnuolo, ce la metterò tutta, mi impegnerò in prima persona perché dalle prossime elezioni amministrative Termoli abbia una nuova classe politica capace di governare e ridare fiducia alle persone.