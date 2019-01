La grande musica sarà gratis per i bambini fino a 13 anni

Codice della strada Novità sui veicoli immatricolati all’Estero e sul documento unico di circolazione

Introdotto il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 gg,, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (d. l. Sicurezza n. 113/2018). Una Circolare del Viminale ha fornito chiarimenti. Intanto è prevista la deroga se l’automezzo è concesso in leasing