Studenti sulla piattaforma Rospo Mare, lezioni off-shore

VASTO. Nella giornata del 16 gennaio la classe 5°A CAT-GEO dell'Istituto Palizzi ha partecipato alla visita guidata presso la piattaforma “Rospo Mare” a cura di Edison E&P S.p.A. Quest’attività ha come scopo quello di formare i ragazzi per riuscire a riconoscere e rafforzare ciò che normalmente si vede su schemi o figure a scuola, per questo l’attività è riconosciuta come vera e propria alternanza scuola-lavoro.

La azienda ospitante l’iniziativa, in vista delle attività molto delicate che richiedono un grado di sicurezza e formazione, ha provveduto a fornire tutti i DPI (Dispositivi di protezione individuale) agli studenti prima ancora di partire con in battello verso il Galleggiante “Alba Marina”.

Questa struttura è il cuore dell’intero impianto petrolifero al quale sono collegate le tre piattaforme dalle quali si estrae il petrolio: Rospo Mare A, B, C. La classe è stata accolta dall’equipaggio di bordo con una visita della nave ed un briefing per descrivere in modo sintetico ma esaustivo, il lavoro che si svolge nell’impianto, arricchendo il bagaglio culturale degli studenti.

Dopo aver completato la visita del Galleggiante i ragazzi hanno potuto osservare com’è fatta una piattaforma (Rospo Mare B) e, grazie alla disponibilità del personale competente e altamente specializzato, è stato possibile avere una lezione da parte del personale presente che non ha esitato a rispondere ai quesiti degli studenti.

Terminata la visita sulla piattaforma, gli studenti sono tornati al Galleggiante per poter rientrare in sede per l’ora prestabilita, lì hanno potuto prendere parte ad un’esperienza unica: il ritorno al battello con il basket, il quale è il massimo in termini di sicurezza permettendo ad un massimo di 6 persone alla volta di essere trasportate fuori dalla nave.

Quest’attività, proposta dal professore geologo Antonio Carabella ed accolta e curata dalla Edison E&P S.p.A, ha riscosso un feedback estremamente positivo da parte degli studenti che hanno portato a casa un bagaglio culturale ed un’esperienza che non ha eguali, un’esperienza che ha portato nella realtà ciò che si vede solo in uno schema sul libro o su internet.