Agricoltura e Fondi Ue, la Corte dei Conti promuove il Molise

CAMPOBASSO. Così il consigliere regionale Pd, Vittorino Facciolla, assessore regionale all’Agricoltura nella passata legislatura, commenta la notizia riguardante il giudizio negativo della Corte dei Conti, circa l’utilizzo da parte di tutte le Regioni d’Italia dei fondi europei 2014/2020per il sostegno al ricambio generazionale in agricoltura.

Un utilizzo ritenuto insufficiente, con le sole eccezioni di Molise, Veneto e delle due Province autonome di Trento e Bolzano.

“La Corte dei Conti bacchetta le Regioni d’Italia per lo scarso utilizzo delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale in favore dei giovani- scrive il capogruppo del Pd in consiglio regionale, sottolineando- bacchetta tutti, tranne il Molise, il Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Secondo la sezione di controllo degli Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei Conti, al 31 marzo 2018 le risorse risultavano utilizzate in modo molto eterogeneo dalle diverse regioni: oltre il 30 % da Veneto, Molise e province autonome di Trento e Bolzano, soltanto il 2% da Liguria, Lazio, Campania e Sardegna.