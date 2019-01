BONEFRO. Il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, informa la popolazione che Enel Distribuzione, per lavori di potenziamento delle linee, provvederà ad interrompere la fornitura di energia elettrica, in alcune zone del centro abitato, nella giornata di mercoledì 30 gennaio, come da avvisi di seguito pubblicati.

Si comunica che il sindaco di Bonefro ha richiesto ad Enel di limitare i disagi al più breve tempo possibile, viste anche le esigenze di riscaldamento delle abitazioni durante il periodo invernale.