Scadenza del bollo auto, i consigli dell'Aci Molise

CAMPOBASSO. Entro giovedì 31 gennaio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2018.

Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc.), nonché le auto storiche, i quadricicli leggeri e i ciclomotori prima della messa in circolazione su strada pubblica.

Entro il 31 gennaio va inoltre versato il bollo Il bollo per i veicoli immatricolati per la prima volta dal 22 dicembre 2018 al 21 gennaio 2019, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.

E' possibile effettuare il pagamento della tassa auto direttamente presso gli Automobile Club Campobasso e Isernia e in tutte le Delegazioni Aci del Molise. Il pagamento della tassa automobilistica in modalità online può essere effettuato sulla piattaforma dei pagamenti pagoPA accessibile anche mediante il servizio online di ACIdenominato Bollonet.

Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modifiche.

In esclusiva per i Soci ACI è a disposizione il servizio di addebito della tassa auto sul proprio conto corrente.

E' possibile inoltre pagare la tassa ridotta al 50 % per le auto di rilevanza storica comprese tra venti e trent'anni.

Tutti i pagamenti possono essere effettuati anche con bancomat o carta di credito, senza alcun costo aggiuntivo.

Maggiori informazioni e dettagli presso tutti ACI, che coopera alla gestione delle tasse automobilistiche in tutte le Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano, o vai sui siti www.campobasso.aci.ito www.isernia.aci.it o sulla pagina facebook ACI Molise Automobile Club Campobasso e Isernia