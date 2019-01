Venezuela, Manzo: «Dal Consiglio regionale un aiuto concreto»

CAMPOBASSO. Il MoVimento 5 Stelle esprime soddisfazione per l’obbiettivo raggiunto ieri in Consiglio regionale. Aver fatto convergere le altre forze politiche sulla mozione M5S a prima firma di Patrizia Manzo sull’emergenza in Venezuela è un segnale di maturità espresso da tutta l’assise.

«Ci sono tanti molisani che in questo momento hanno bisogno di aiuto – ha detto Patrizia Manzo - Sono soddisfatta che il Consiglio regionale oggi abbia preso coscienza di un’emergenza sulla quale anche l’istituzione regionale non può restare indifferente. La Regione si impegnerà in vari modi per facilitare i molisani residenti in Venezuela a rientrare in Italia e accompagnarli nel reinserimento in società. Sono previste nuove risorse economiche, l’apertura di un corridoio umanitario tramite il coinvolgimento del Ministero degli Esteri e dell’Unità di Crisi della Farnesina, l’attivazione di un tavolo tecnico permanente con Ufficio scolastico regionale, Motorizzazione, Asrem, Questure, Prefetture, Ambiti Territoriali di Zona e associazioni. Il tutto per aiutare le famiglie italo venezuelane con interventi concreti: disponibilità di alloggi, sostegno al reddito, apprendimento della lingua italiana, riconoscimento di titoli di studio e patenti, inserimento lavorativo, cure sanitarie, rinascimento del diritto alla pensione.

La mozione presentata a mia prima firma per ottenere una presa di posizione della Regione Molise ha accolto al suo interno anche gli atti presentati dalle colleghe Micaela Fanelli e Paola Matteo, che ringrazio. Insomma, l'appello umanitario è stato condiviso da tutte le forze politiche come è giusto che sia davanti alle difficoltà e i rischi di migliaia di corregionali.»