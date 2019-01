Piano Export Sud 2,Toma: «Zagabria, Toronto e Parigi appuntamenti da non perdere»

CAMPOBASSO. Proseguono, anche per il 2019, le iniziative collegate al Piano Export Sud 2, attivato dall’Istituto del Commercio Estero con la partecipazione delle regioni meridionali.

Nei prossimi mesi, sono tre le opportunità che vengono offerte alle piccole imprese molisane: la due giorni di incontri a Zagabria, il 19 e 20 marzo, un B2B tra start up, parchi tecnologici, centri di eccellenza, università del sud Italia e controparti croate; il SIAL Canada, in programma a Toronto dal 30 aprile al 2 maggio 2019, dedicato al settore del food; VivaTechnology 2019, dal 16 al 18 maggio a Parigi, riservato alle startup innovative iscritte al Registro Speciale delle Camere di Commercio.

Il workshop di Zagabria è finalizzato a favorire le collaborazioni tra i rispettivi Paesi. Tra gli obiettivi, la creazione di un network italo-croato-bosniaco che possa incentivare e favorire le collaborazioni industriali.

Il SIAL Canada è una manifestazione di spicco nel panorama dell'industria alimentare nordamericana, una piattaforma d’incontro ideale sia per la vicinanza strategica con gli Stati Uniti, sia per la recente entrata in vigore provvisoria dell'Accordo CETA con l'Unione europea. L'Italia, primo paese fornitore agroalimentare del Canada, per l'edizione 2019 avrà lo status di Paese d’onore, un riconoscimento che permetterà di avere una visibilità ulteriormente amplificata rispetto agli altri Paesi presenti.

VivaTechnology 2019 si pone come punto di riferimento per le nuove imprese che operano in tutti i settori dell'innovazione, in quanto consente di incontrare grandi realtà produttive e investitori dell'ecosistema internazionale.

