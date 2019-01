Romagnuolo: «Se i Pentastellati votano sì al processo a Salvini, danni al Governo»

CAMPOBASSO. Per il capogruppo della Lega alla Regione Molise, il governo rischia seriamente di cadere se i pentastellati daranno il via libera per processare Salvini. «Infatti, continua Romagnuolo, nel caso in cui i senatori del M5S decidessero di votare "SI" sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, il governo cadrebbe seduta stante, immediatamente. È evidente, ha concluso Romagnuolo, che si tratterebbe di un processo politico».