Confcommercio, al via le domande per premi di laurea e borse di studio

CAMPOBASSO. Prosegue l’attività degli Enti Bilaterali, nell’ambito del Piano di sviluppo regionale 2018/2019, impegnati nella realizzazione di attività e servizi in favore delle aziende e dei lavoratori delle aziende iscritte e in regola con i versamenti di legge. Un’ampia proposta di iniziative che include premi di laurea e borse di studio in denaro per i figli dei lavoratori, nonché bonus per le imprese in tema di sicurezza.

In quest’ambito da domani 1 febbraio 2019 fino al 30 marzo 2019 sarà possibile presentare le domande per accedere ai 10 premi di laurea e 60 borse di studio per i figli dei dipendenti delle aziende, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Molise.

Il Piano di Sviluppo regionale 2018/2019 prevede inoltre una serie di bonus destinati alle aziende, in totale 195 distribuiti in base al numero di dipendenti, da spendere per la formazione obbligatoria del datore di lavoro e/o collaboratori (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo soccorso, ecc). Le domande possono essere consegnate a mano, mediante pec (entro e non oltre il 15 marzo) o raccomandata.