Incendio in uno stabile in via Mazzini a Campobasso​

CAMPOBASSO. Alle ore 3 circa di questa notte (1 febbraio), una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta per un incendio, sviluppatosi nella cucina di un'abitazione, sita al secondo piano di uno stabile di via Mazzini. L'incendio ha interessato gli arredi, elettrodomestici, suppellettili ed il finestrone della struttura. Non ci sono stati danni a persone. Le cause sono in corso d'accertamento da parte del personale Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale). Impegnate nell'intervento di soccorso cinque unità ed un mezzo antincendio.