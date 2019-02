Criminalità organizzata in Molise: se ne parla in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. I Consiglieri Andrea Di Lucente e Vittorio Nola hanno presentato una proposta di legge regionale, contraddistinta con il n. 44, avente ad oggetto: Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2018, 9 – istituzione della Commissione speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise.

In sede di verifica governativa - come si evidenzia nella relazione di accompagnamento alla Pdl - sono state sollevate osservazioni in ordine alla formulazione dell’art. 3, comma 2, in della legge regionale n. 9 del 2018 che istituzione della Commissione speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise.

In particolare l’attribuzione alla Commissione di compiti di “analisi” delle azioni della criminalità organizzata, potrebbe potenzialmente interferire con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. La Pdl quindi modifica il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 9/18 sostituendo la parola “analisi” con “monitoraggio”.