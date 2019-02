Romagnuolo: «Questura di Campobasso declassata, va bene, ma non abbassiamo la guardia»

CAMPOBASSO. Aida Romagnuolo capogruppo della Lega alla Regione Molise, sulla questione del declassamento della Questura di Campobasso.

“Per nessuna ragione bisogna abbassare la guardia, anzi, bisogna tenere alto il livello di attenzione, di prevenzione e di repressione in un territorio che quanto prima potrebbe esplodere.

Naturalmente, le mie felicitazioni vanno al Questore di Campobasso dottor Mario Caggegi e ai suoi uomini che, nonostante le mille difficoltà mantengono alta l’attenzione verso il crimine.

Sul declassamento poi della Questura di Campobasso alla quarta fascia però, non sono assolutamente d’accordo con chi pensa che questo territorio sia un’area tranquilla, una cosiddetta isola felice, anzi, i fatti dimostrano che di giorno in giorno i reati aumentano, così come le preoccupazioni e il desiderio da parte dei cittadini di essere sempre più difesi”.

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo capogruppo della Lega alla Regione Molise.

Non dimentico, ha continuato Romagnuolo, che soprattutto la zona del Basso Molise, quella di Termoli e di Campomarino in particolare, sono le aree di entrata più esposte e più sensibili agli atti di delinquenza comune e organizzata, sono le zone più esposte ai comportamenti dei malavitosi pugliesi che quasi quotidianamente raggiungono il Molise per consumare un’intensa attività criminosa dedita allo spaccio di droga, allo sfruttamento della prostituzione, ai furti negli appartamenti, all’acquisto di immobili e di attività commerciali, una criminalità tra le più temibili del panorama italiano.

Le infiltrazioni mafiose nel Molise, ha proseguito Romagnuolo, non sono più considerate una mera ipotesi, ma ormai rappresentano una concreta certezza.

Sono infine del parere, ha concluso Romagnuolo, che il presidio della Polizia di Termoli venga rafforzato con uomini e mezzi e mezzi e, che soprattutto venga aperto un presidio della Polizia a Venafro.