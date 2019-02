Al via i festeggiamenti in onore di San Biagio ad Acquaviva Colle Croce

ACQUAVIVA COLLE CROCE. Sono iniziati oggi 2 febbraio i festeggiamenti in onore di San Biagio, protettore della gola, ad Acquaviva Colle Croce.

Nella mattinata la tradizionale fiera per le vie cittadine e nel pomeriggio la Santa Messa Solenne della Candelora con il tradizionale bacio del bambinello.

Domani 3 Febbraio, alle 8 e alle 11, le Sante Messe. Alle 12, la processione, con la bellissima statua in cartapesta realizzata dallo scultore sordomuto Gabriele Falcucci di Atessa nel 1886, che si snoderà per le vie del paese e al termine la Benedizione della gola per intercessione di San Biagio e la distribuzione del pane e dei dolci tradizionali che ogni anno il generoso popolo di Acquaviva usa preparare, ed il bacio della Reliquia. Si potrà ricevere anche l'olio benedetto a devozione del Santo.

È una delle feste più sentite in questo piccolo paese del Molise, a cui accorrono anche molti pellegrini dai paesi limitrofi.

La devozione verso questo Santo si dice che sia stata portata dalle colonie croate e più precisamente dalla città di Dubrovnik dove San Biagio è il patrono, essendo Acquaviva Colle Croce una minoranza etnica croata, agli inizi del cinquecento.

Con il passare degli anni la devozione verso questo santo, martirizzato a causa della fede, è sempre cresciuta e tramandata di generazione in generazione.