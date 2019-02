Lite in famiglia, arriva la volante e un uomo ubriaco se la prende coi poliziotti

TERMOLI. A seguito di intervento della squadra volante del Commissariato di Termoli per lite in famiglia, è stato deferito alla Procura di Larino I.A. di anni 37, termolese, per oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Nella circostanza infatti l’uomo assumeva un atteggiamento arrogante e irrispettoso nei confronti degli operatori intervenuti, ingiuriando e denigrando il personale di Polizia.