Addio a un gigante del mondo sindacale: è morto Cesarino Figliola

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una notizia luttuosa che non avremmo mai voluto dare, postata da Raffaele Primiani: «Questa mattina la Uil Molise ha perso una figura di grande spessore, un sindacalista che ha indubbiamente gettato le basi per la nascita del Sindacato della Uil nel Molise.

Cesarino Figliola per anni non ha mai abbandonato le cause legate al nostro territorio, si è speso costantemente per il nostro Molise. A lui devo molto, non solo perché mi ha avvicinato al mondo del Sindacato ma con fare paterno mi ha guidato nel percorso della vita con sincerità, devozione e spirito di partecipazione. Ciao Cesarino, noi tutti ti dobbiamo tanto! Che la terra ti sia lieve».

Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 15 febbraio.