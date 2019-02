Si masturba davanti alle studentesse, multa da 10mila euro

CAMPOBASSO. La Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente un campobassano di anni 35, resosi responsabile di atti osceni in luogo pubblico.

Nella giornata di giovedì scorso un agente in forza alla Sezione della Polizia Stradale di Campobasso, libero dal servizio, riusciva ad individuare un uomo sospetto che si aggirava in una via centrale del capoluogo, pertanto memore di diversi episodi di atti osceni che negli ultimi mesi si erano verificati a danno di giovani ragazze, la maggior parte delle quali studentesse universitarie, decideva di seguirlo.

Dopo essersi appostato senza mai perdere di vista il soggetto, riusciva a cogliere sul fatto l’uomo che, in pieno giorno, aveva preso di mira un’altra ragazza esibendo le proprie parti intime. A quel punto veniva bloccato immediatamente e identificato grazie anche all’intervento di una volante della locale Questura.

La successiva attività investigativa permetteva di attribuire all’uomo diversi altri spiacevolepisodi accaduti negli ultimi mesi, tra cui uno avvenuto lo scorso 30 gennaio.

Successivamente l’uomo, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato sanzionato in via amministrativa, a seguito della recente depenalizzazione del reato di atti osceni, ora punito con una multa da 10mila euro.