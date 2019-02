Cagnolina a Difesa Grande, l'appello della Leidaa

TERMOLI. Un appello da parte della presidente della sezione Leidaa di Termoli, Gilda Di Tommaso. «Ci hanno appena segnalato una cagnolina simpatica, tutta nera in zona Difesa Grande, accerchiata da diversi cani, sicuramente per via del calore. Non sappiamo ancora se abbia meno il chip e ci auguriamo vivamente sia di proprietà. Rivolgersi allo 340.7983320, inutile dire che incoraggiamo tutti alla sterilizzazione!