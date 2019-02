SAN MARTINO IN PENSILIS. Come ogni anno da diversi lustri Giuseppe Macro con l’amico Emilio Di Lizio non manca al tradizionale appuntamento di San Biagio. Il carretto trainato dal pony Camilla (con tanto di treccine che Ilaria Trabucco ha amorevolmente realizzato) si è diretto fino alla Quercia. Alla festa sono protagonisti anche i ragazzi Luigi e la sorella Francesca sono orgogliosi delle proprie radici: «È una devozione connaturata nel nostro Dna che prelude la Carrese».