​Safer Internet Day in Molise, Paola Matteo: “Lavoro su una legge regionale contro il cyberbullismo”

CAMPOBASSO. Oggi, martedì 5 febbraio, ricorre il Safer Internet Day ovvero la Giornata della navigazione sicura online. La consigliera regionale Paola Matteo sottolinea l’importanza della ricorrenza, soprattutto alla luce delle sempre più frequenti segnalazioni di casi di abuso, di maltrattamenti e di cyberbullismo e annuncia un’importante novità.



“Direi che quella del Safer Internet Day, in programma domani, è una buona occasione per annunciare la predisposizione di una Legge regionale recante disposizioni per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo in linea con la Legge Nazionale 71/2017. Internet è giustamente considerata una delle più grandi rivoluzioni nella storia dell’umanità – spiega la consigliera capogruppo di Orgoglio Molise - al pari di altre invenzioni come la ruota e la stampa a caratteri mobili. Esiste però un’altra faccia di internet che, negli anni, è emersa in un modo altrettanto tumultuoso e che ha a che vedere con l’uso improprio della piattaforma multimediale. Tra i vari fenomeni da fronteggiare c’è il cyberbullismo che si diffonde in maniera sempre più pervasiva con risvolti anche tragici per la vita dei ragazzi”.