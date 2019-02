Csv Molise, corsi per associazioni di Fundraising e Peopleraising

CAMPOBASSO. Si intensifica l'attività di formazione del CSV Molise. Il Centro di Servizio per il Volontariato promuove un’iniziativa utile a soddisfare le esigenze delle varie organizzazioni attive sul territorio che sono sempre alla ricerca di nuove risorse.

Entro venerdì 8 febbraio 2019 ci si potrà iscrivere ai corsi di People Raising e Fundraising. Si tratta di una tematica molto attuale, la cui analisi sarà utile alle associazioni per implementare la ‘rosa’ di volontari e anche il proprio pacchetto di finanziamenti. I corsi si articoleranno in sei giornate, due in ogni sede del CSV Molise dalle ore 15,30 alle 19,30. Si parte con il focus sul People Raising il 18 febbraio a Termoli, per proseguire il 18 marzo a Campobasso e il 19 a Isernia. L’argomento del Fundraising invece verrà analizzato il 19 febbraio a Termoli, il 4 marzo a Campobasso e il 5 marzo a Isernia. Queste le sedi dei corsi: Termoli, sala riunioni dell’ospedale San Timoteo (ingresso sul retro); Campobasso, sede CSV Molise viale Manzoni 129; Isernia, sala Gialla della Provincia via Berta 1.

I docenti Luciano Zanin, consulente, fundraiser, già presidente di ASSIF, associazione italiana fundraiser; Laura Lugli, insegnante e consulente fundraising e peopleraising per le organizzazioni no prot; Susanna Stefanoni, consulente e formatore sia per organizzazioni medio piccole, sia per reti più complesse, hanno spiegato gli obiettivi principali.

«È importante acquisire informazioni, dati e aggiornamenti sul volontariato oggi – hanno affermato -. Inoltre occorre creare consapevolezza sul dono di tempo e il senso che genera per l’organizzazione e la comunità; acquisire principi e tecniche di ricerca, selezione, fidelizzazione e organizzazione dei volontari».

Il corso è rivolto prevalentemente alle associazioni di volontariato della regione Molise e per iscriversi occorre consultare la sezione Formazione del sito www.csvmolise.it e compilare il modulo entro dopodomani, venerdì 8 febbraio 2019.

«È solo la prima iniziativa delle tante che saranno organizzate quest’anno e che vedranno le richieste delle associazioni al centro delle nostre valutazioni – ha spiegato Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise - . Parliamo di Fundraising, ‘ricerca fondi’, indispensabile in momenti di insufficienza di finanziamenti come quelli di questi ultimi anni e di People Raising, ‘ricerca di nuovi volontari’, vista la disaffezione del ruolo del volontario registrato negli ultimi tempi.

Nel ribadire l’importanza di non perdere l’occasione per acquisire nuove conoscenze che potrebbero impattare positivamente sulla gestione delle associazioni, invitiamo tutti a iscriversi».