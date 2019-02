«Utilizzare al meglio i servizi sanitari per abbattere le liste d'attesa»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo le sempre interessanti riflessioni del dottor Giancarlo Totaro in merito ad una ottimizzazione, da parte dei cittadini, della fruizione dei servizi offerti dalla Asrem:

"Vorrei fare un appello di vera pubblica utilità nell'evidenziare e portare a conoscenza di tutti i cittadini di Termoli e del Basso Molise di usufruire dei servizi sanitari delle sedi periferiche messi a disposizione dalla Asrem ma che hanno lo stesso medico o le stesse professionalità in modo da accorciare le liste di attesa ed i tempi di attesa solo usufruendo al meglio delle enormi possibilità che l'azienda sanitaria molisana offre.

Fare una visita medica specialistica o un accertamento diagnostico programmati in una delle sedi delle diverse case della salute Larino, Santa Croce, Montenero, Castelmauro non è difficile, e spesso può richiedere tempi di attesa minori, agevolando e liberando posto tra l'altro anche chi è impossibilitato a muoversi per difficoltà varie ed insuperabili.

Per una visita privata spesso ingiustificatamente si fanno centinaia di chilometri e non si bada a spese, penso che per una visita importante si possano fare anche qualche decina di chilometri accorciando i tempi e contribuendo al buon funzionamento del nostro servizio sanitario regionale.

Utilizzare al meglio tutti i servizi sanitari del distretto sanitario contribuisce ad abbattere le liste di attesa.

Un esempio pratico di tutta evidenza sono le enormi file che si fanno solo per fare il prelievo del sangue al laboratorio analisi dell'Ospedale di Termoli quando c'è anche la possibilità a Termoli di fare il prelievo, tranne particolari esigenze, comodamente all'ottimo centro prelievi del "vecchio ospedale" dove è sempre garantita comunque una perfetta qualità.

Perchè fare inutilmente tutta quella fila quando comunque poi gli esami si fanno comunque presso il laboratorio analisi dell'ospedale San Timoteo di Termoli?

E la stessa cosa per tutti i centri prelievi del distretto sanitario territoriale di Termoli.

La Asrem offre molti servizi e di qualità spesso sconosciuta, pertanto rivolgo un accorato l'appello a tutti i cittadini termolesi e bassomolisani collaborare alla migliore fruizione, perché utilizzandoli al meglio si contribuisce ,e non poco,anche all'abbattimento delle liste di attesa e delle inutili file."