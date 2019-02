Legge sulle Carresi, andrà in aula già venerdì 8 febbraio

CAMPOBASSO. Il presidente Salvatore Micone ha presieduto in mattinata la seduta della conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

Il presidente Micone ha ricordato ai Capigruppo le motivazioni che hanno determinato la convocazione, su richiesta del Presidente della Giunta, in via d’urgenza del Consiglio regionale per venerdì 8 febbraio per l’esame della pdl n. 45 sulla riorganizzazione di alcune società partecipate dalla Regione, evidenziando che il Presidente Toma ha inoltre espresso la richiesta di discutere la pdl n. 46, le cui determinazioni impattano anche sullo svolgimento della manifestazione Carresi.

La Conferenza ha concordato sull’opportunità di esaminare nella seduta di venerdì anche di questo argomento.

Come pure i Consiglieri Andrea Di Lucente e Paola Matteo hanno rilevato l’opportunità di porre in discussione nella stessa sede due atti di indirizzo da loro presentati, e sottoscritti da altri Consiglieri, riguardanti rispettivamente il declassamento della Questura di Campobasso e la “Giornata regionale per la lotta alla droga”, prevista dalla legge regionale n. 20/2011; anche in questo caso i Capigruppo hanno condiviso l’opportunità della discussione dei due provvedimenti nella seduta di venerdì.

Per la seduta ordinaria di martedì 12 febbraio, invece, si è deciso di continuare l’esame degli atti di indirizzo e rogatori in giacenza presentati nello scorso mese di novembre.