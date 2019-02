COLLETORTO. La comunità di Colletorto ricorda con grande affetto Suor Antonella Cappelletta dell'Ordine delle Immacolatine venuta a mancare a Campobasso.

Persone di ogni età, anche di altri centri, la ricordano per il suo servizio all'educandato di Sant'Alfonso de Liguori, una vera e propria istituzione per il territorio, e per le tante esperienze condivise negli anni che ha trascorso a Colletorto.

Per molti anni, infatti, ha guidato le educande che da varie regioni si trasferivano per intraprendere i loro studi condividendo momenti di formazione, incontro e preghiera costante.

“Grazie per il tuo esempio” scrivono coloro che l'hanno conosciuta e ne hanno apprezzato la sua bontà nell'affidamento costante al Signore Gesù Cristo e a Maria Immacolata.

I funerali di Suor Antonella saranno celebrati giovedì 7 febbraio alle 15, nella chiesa di San Marco la Catola.