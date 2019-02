Pro loco, in Commissione il riparto dei contributi

CAMPOBASSO. Si è riunita nella mattinata la IV Commissione consiliare, Servizi sociali, presieduta al suo Presidente Filomena Calenda.

La Commissione, dopo la relazione del Consigliere Paola Matteo, ha reso parere favorevole (nella votazione si è astenuto il Consigliere Manzo) al Piano di riparto 2018 per la concessione di contributi alle associazioni turistiche “Pro-Loco” per le attività svolte nell’anno 2017 – Legge regionale 20/77 e successive modificazioni.

Il provvedimento passa ora alla Giunta regionale per le successive determinazioni. Il Presidente Calenda, a norma di Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, ha provveduto quindi a nominare i relatori dei seguenti provvedimenti:  il Consigliere Manzo, in sostituzione del dimissionario dalla Commissione Consigliere Cefaratti, della proposta di legge regionale n. 19 di iniziativa dei Consiglieri regionali Matteo A. Romagnuolo, Calenda, Micone, Tedeschi, Cefaratti, N.E. Romagnuolo, Scuncio, Pallante e Scarabeo, concernente: ”Legge quadro contro ogni forma di discriminazione per l’affermazione dell’uguaglianza”;

il Consigliere Matteo, in sostituzione del dimissionario dalla Commissione Consigliere Cefaratti, della proposta di legge regionale n. 21 di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Primiani, P. Manzo, V. Nola, F. De Chirico, V. Fontana e A. Greco concernente: ”Disciplina delle Associazioni Pro Loco”;

la stessa Presidente Calenda della proposta di legge regionale n. 41 di iniziativa del Consigliere regionale A. Di Lucente concernente: ”Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

E’ iniziata quindi la discussione della proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale concernente le “modifiche alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: Manifestazioni storicoculturali e tutela del benessere animale”.

La discussione della pdl continuerà nella prossima seduta della Commissione fissata per domani.