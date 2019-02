TERMOLI. Sarà un fine settimana all’insegna della solidarietà, della cultura e della lotta alle politiche dell’esclusione sociale quello che sta per arrivare.

L'associazione "La città invisibile" ricorda brevemente gli appuntamenti ed invita la cittadinanza alla partecipazione:

-VENERDI 8 FEBBRAIO: alle ore 17.30 presso i locali della parrocchia il Sacro Cuore a Termoli si terrà la proiezione del film Dove bisogna stare, di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzoli. Al centro della narrazione la parte viva e solidale della nostra società, quella che non si rassegna all’indifferenza e sceglie da che parte stare. L’iniziativa è a cura de La Città Invisibile in collaborazione con Interferenze

-SABATO 9 FEBBRAIO: alle ore 16 in piazza Monumento a Termoli presidio solidale contro il razzismo e l’esclusione sociale. Sarà un momento in cui esprimere il nostro dissenso rispetto alle politiche dell’esclusione sociale. Uno spazio aperto di comunicazione, di incontro, di informazione, di solidarietà. L’iniziativa è promossa da La Città Invisibile, Casa del popolo Campobasso, Assemblea autorganizzata dei migranti di Campobasso, Casa del Popolo Termoli, Fondazione Milani, Partito della Rifondazione Comunista Molise. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i gruppi e i singoli che non si rassegnano al clima di paura e alla guerra tra poveri.

-DOMENICA 10 FEBBRAIO: ore 11 al Teatro Italia a Macerata. Una delegazione di attivisti sociali molisani parteciperà all’assemblea nazionale di Macerata, ad un anno dalla tentata strage di matrice neofascista. Sarà un momento per consolidare la rete nazionale di Indivisibili, che nello scorso novembre ha inondato le strade di Roma con oltre 100.000 partecipanti alla manifestazione Uniti e Solidali contro il razzismo.