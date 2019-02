Addio alle deiezioni canine su strade, aiuole e marciapiedi: arrivano gli Eco-Dog

LARINO. Sono stati installati in diversi punti della Città gli Eco-Dog, i cestini dedicati al conferimento delle deiezioni canine. Nello specifico, i nuovi cestini sono 5, dislocati in pineta, contrada Cappuccini, Piazza del Popolo, presso la "zona verde" dell'associazione Anpana di Larino ed in via Cluenzio.

L'assessore Bonomolo ha voluto rispondere fattivamente alle tante richieste provenienti dai cittadini larinesi ed ha affermato che gli Eco-Dog rappresentano un elemento di civiltà e di cultura ecologica ma, al tempo stesso, risulta fondamentale la collaborazione di tutti per promuovere una coscienza civica ed ambientale.