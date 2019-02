Sisma 2018, in giornata pronti i mandati in banca per gli sfollati

MONTECILFONE. Sisma 2018: «il Comune di Montecilfone sta predisponendo i mandati per il pagamento del contributo di autonoma sistemazione per gli sfollati. Credo che nella giornata odierna tutti i mandati di pagamento saranno in banca. In questa prima fase viene pagato il contributo spettante fino al 31 dicembre 2018. A seguire arriveranno le mensilità successive». Ad annunciarlo il sindaco Franco Pallotta.