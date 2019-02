Bocce, entrano nel vivo le fasi regionali dei campionati di società

CAMPOBASSO. Entrano nel vivo le fasi regionali dei Campionati di Promozione di Società. Mancano due turni alla conclusione del torneo, che darà il pass per le fasi interregionali. Nell’ultimo turno, in Prima categoria (giocatori di A), vittoria della Madonna delle Grazie Termoli sull’Avis Campobasso per 5-3. In classifica sei i punti per il sestetto termolese, tre i punti per Monforte Campobasso e Avis Campobasso. Sabato 9 febbraio 2019 sfida tra Monforte Campobasso e Madonna delle Grazie Termoli, che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno, in vista dell’ultimo match tra le campobassane Monforte e Avis. Per la vincente, nel primo turno delle fasi interregionali, ci sarà da affrontare una società campana.

Nel torneo di Terza Categoria (atleti di C), nel girone di Campobasso, successo e qualificazione alla finalissima regionale, con due giornate d’anticipo, per La Rocca Oratino, che ha espugnato il campo dell’Avis Campobasso per 5-3. Nove i punti in classifica per il team oratinese, tre per l’Avis, zero per la Monforte. Sabato 9 febbraio 2019, ininfluente match tra Avis Campobasso e Monforte Campobasso. La Rocca Oratino chiuderà il raggruppamento sabato 16 febbraio contro la Monforte, utile gara per preparare al meglio la finale regionale.

Nel girone di Isernia di Terza Categoria, pareggio per 4-4 tra Il Laghetto Venafro e la Frosolonese nell’incontro disputato sulle corsie da gioco dell’ABC Castelpetroso. In classifica guida il Bocciodromo Comunale Campobasso con quattro punti, tre per Il Laghetto Venafro, due per la Frosolonese. Sabato 9 febbraio in campo Frosolonese e Bocciodromo Comunale Campobasso, squadra quest’ultima che potrebbe chiudere i conti con la qualificazione anticipata alla finalissima. Ultima giornata di regular season, sabato 16 febbraio, tra Bocciodromo Comunale Campobasso e Il Laghetto Venafro.