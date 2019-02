Migrante tenta il suicidio: i Carabinieri gli salvano la vita

ISERNIA. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in via Gorizia perché uno straniero della Costa d’Avorio, senza fissa dimora, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva posto in essere atti di autolesionismo con tagli ai polsi e propositi di suicidio tramite l’ingerimento di candeggina.

Fortunatamente veniva salvato solo grazie all’intervento provvidenziale dei Carabinieri che lo bloccavano mentre stava ingerendo il liquido e lo riportavano alla calma.

Sul posto interveniva anche personale del 118 che provvedeva a trasportarlo presso il locale Ospedale per gli accertamenti.

Da una prima ricostruzione dei militari, l’insano gesto, con molta probabilità, può essere riconducibile alla perdita dello status di rifugiato, in quanto lo straniero fino a poco tempo fa era ospite di un centro di accoglienza temporaneo locale.

Non si escludono, però, altre motivazioni attualmente al vaglio dei Carabinieri.