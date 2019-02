Disturbi del sonno, focus a Larino

LARINO. I disturbi del sonno sono il tema del prossimo incontro “LiberaMente...”. I disturbi del sonno, causa importante ma molto sottovalutata di malattia cardiaca, vascolare e metabolica, sarà il tema affrontato nel nuovo appuntamento di LiberaMente...Pensieri e Parole in Biblioteca. Ospite dell’evento promosso dai Lions sarà il dottor Alberto Montano, specialista in cardiologia ed esperto in medicina del sonno. L’incontro si svolgerà oggi, alle ore 17.30, presso la sala Freda di Palazzo Ducale.