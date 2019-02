Battista e Coia rappresenteranno le province molisane a Roma

CAMPOBASSO. Parteciperanno anche il presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista e il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia alla XXXIV assemblea congressuale Upi in programma martedì 12 febbraio a Roma, in cui sarà eletto il nuovo presidente dell’Unione delle Province d’Italia e i nuovi organismi del direttivo.

All’incontro saranno presenti, oltre ai presidenti delle varie province anche Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie locali, Laura Castelli, viceministro all’Economia, Stefano Candiani, sottosegretario Ministero dell’Interno, Massimo Garavaglia, viceministro all’Economia, Stefano Bonaccini, presidente Conferenza delle Regioni e Antonio Decaro, presidente Anci. Un’ulteriore occasione per Battista e Coia per dialogare con i rappresentanti del governo centrale e per sottolineare le condizioni critiche in cui versano le Province d’Italia a seguito dei tagli che hanno paralizzato le attività degli enti, molti dei quali hanno difficoltà a chiudere i bilanci e a occuparsi dell’ordinaria amministrazione di quei settori che sono rimasti di loro competenza.