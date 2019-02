Scuola, la Ministra Lezzi: Bussetti può rimediare a incidente

ROMA. Non è poco l'allusione alla necessità di maggiore impegno. E' come dire che non si fa abbastanza. In ogni caso, considero questa vicenda un incidente di percorso al quale si può rimediare. Finora con la Lega abbiamo sempre trovato la quadra”. Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi in una intervista rilasciata ad Affari Italiani sulla polemica sorta a seguito delle recenti dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Bussetti.

Alla domanda se lo scontro delle scorse ore fosse un riflesso delle tensioni tra Lega e Movimento sul tema delle autonomie Lezzi risponde: “Abbiamo un punto fermo nel nostro contratto, che è quello di colmare il divario tra Nord e Sud. Nessuna azione di governo potrà andare in direzione contraria rispetto a questo”.