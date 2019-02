Carnevale di Larino, ricchissimo il programma della 44esima edizione

LARINO. L’Associazione Larinella e il Comune di Larino presentano il programma della manifestazione, che quest’anno debutta tra i 27 Carnevali Storici d’Italia riconosciuti dal MiBAC. Protagonisti assoluti saranno i giganti di cartapesta realizzati dalle sei associazioni dei gruppi costruttori che negli ultimi sei mesi hanno creato delle vere e proprie opere d’arte in movimento. Le sfilate si svolgeranno nei primi due weekend di marzo.

- Sabato 2 marzo alle ore 17.00 ci sarà l’apertura della sfilata notturna dei giganti di cartapesta. Ospite speciale sarà Vittoria Markov, ballerina di Amici ’16.

- Domenica 3 marzo alle ore 11.00 ci sarà uno spettacolo di artisti di strada che anticiperà la sfilata dei giganti di cartapesta che comincerà alle ore 11.30 e proseguirà fino alle ore 18.30. Ospiti speciali saranno Marta e Modesto Faiola, campioni di danze latinoamericane. La manifestazione proseguirà in piazza con lo show del comico di Zelig e Strafactor, Fabio Celenza. Seguirà, alle 19.30, il concerto della Cover Band “Pink Floyd Night”.

Per i più giovani, a partire dalle 21.00, ci sarà un Dj Set con ANDJ. - Sabato 9 marzo alle ore 17.00 si rinnova l’appuntamento con la sfilata notturna dei giganti di cartapesta. Ospite speciale sarà Sossio Aruta, direttamente da Uomini e Donne. - Domenica 10 marzo alle ore 11.00 ci sarà uno spettacolo circense a cura de “Il Circo Incantato”. Alle 12.30 si aprirà la sfilata conclusiva che proseguirà fino alle 19.00. Seguirà la premiazione del Concorso Mascherato, dei Corpi di Ballo e dei Carri Allegorici. Per concludere la manifestazione, a partire dalle ore 21.00, ci sarà un Dj Set in piazza con Dj AmbraMarie, di RadioFreccia. Durante le quattro sfilate ci sarà intrattenimento e animazione con giocolieri, clown, trucca bimbi, spettacoli di magia e un’area dedicata ai gonfiabili.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Larinella e dal Comune di Larino con il sostegno del MiBAC, oltre che al contributo di attività locali che hanno creduto nelle potenzialità promozionali dell’evento tra cui Bar San Leonardo Larino, Despar di Miscione e Di Maria, Me.ca Poce Termoli.