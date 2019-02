Promozione e tutela della panificazione in Molise: se ne parla in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Angelo Michele Iorio, si è riunita ieri pomeriggio la I Commissione consiliare (Sviluppo Economico) che ha condiviso un testo che ha invitato a norma dell’art. 64, comma 4, dello Statuto Regionale, alla Conferenza Regionale delle Autonomie Locali per l’espressione del parere di competenza, per quanto riguarda la proposta di legge regionale n. 9, di iniziativa dei Consiglieri regionali Romagnuolo N.E., Facciolla, Nola, Cefaratti, D’Egidio, e Pallante, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise”.

Appena la Conferenza avrà espresso il parere di rito, il testo tornerà in Commissione per le determinazioni conclusive.

Il Presidente Iorio ha poi provveduto, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare, a nominare relatori in Commissione i Consiglieri; Aida Romagnuolo, per l’argomento relativo alla “legge regionale n. 33/99, art. 19 e ss.mm.ii – Criteri, Mobilità e procedure per l’erogazione del contributo ai CAT (Centri di Assistenza Tecnica) anno 2018”; e Massimiliano Scarabeo, per la proposta di legge regionale n. 43 di iniziativa dei Consiglieri Romagnuolo N.E., Di Lucente, Cefaratti, Facciolla, Iorio e Romagnuolo A. concernente l’ “istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità”.