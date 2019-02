A San Giacomo al via il ciclo di «Incontri d'Autore» con Stefano Di Nucci

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Domenica 17 Febbraio parte una nuova iniziativa dell'Associazione San Giacomo Unicamente.

Presso la sede dell'associazione, sita al piano superiore della ex-sede sportiva, appena messa in funzione dopo tanto lavoro di restauro, ci sarà il primo appuntamento di "Incontri d'Autore".

L'ospite di questo primo incontro sarà il cantautore campobassano Stefano Di Nucci, che presenta il suo disco "Opera Postuma".

Stefano nasce come cantautore di pregiati testi che si interrogano su tematiche importanti e mai scontate. Approccia da subito alla musicoterapia a sostegno di disabili e persone a cui, la magia della musica, può essere un grande sollievo per le loro malattie.

Esordisce come cantautore nel settembre 2013 in occasione del concorso “Paint Your Voice”, organizzato dalla Provincia di Campobasso, di cui è finalista.

A maggio 2015 pubblica il suo primo videoclip “Uomo di lettere” e nello stesso anno vince le selezioni regionali molisane di Arezzo Wave Band 2015, inoltre ad essere tra i selezionati per il contest di Controradio a Firenze.

Nel 2017 prende parte all’iniziativa nazionale “Luigi Tenco, in qualche parte del mondo” e in seguito vince il premio Lunezia 2017 con il brano “I puntini sulle i”, che lo porterà ad aprire le date del tour di Fabrizio Moro nell'estate 2018, una vetrina per lui importantissima per

promuovere il suo album d'esordio “Opera Postuma”, pubblicato a maggio del 2018 e prodotto da "Gli artigiani" studio di Daniele Senigallia.



Disco che presenterà dal vivo, in duo, domenica 17 febbraio alle 18, nella sede dell'Associazione, nei pressi dello Stadio Comunale di San Giacomo degli Schiavoni.