i giovani protagonisti del cambiamento: convegno con Manuel Mussoni

TERMOLI. “Generatori per il futuro: i giovani protagonisti del cambiamento nella Chiesa e nella società”. È questo il titolo del convegno promosso dall'Azione Cattolica della Diocesi di Termoli-Larino in programma sabato 16 febbraio 2019 alle 17.30 alla scuola media “Maria Brigida” di Termoli.

Il programma dell'incontro, dopo i saluti del vescovo, mons. Gianfranco De Luca, prevede una intervista, con dibattito a seguire, a Manuel Mussoni, insegnante e presidente diocesano dell'Azione Cattolica della Diocesi di Rimini.

Nel corso del convegno, moderato dal giornalista Fabrizio Occhionero, ci saranno le testimonianze di due realtà diocesane: l'associazione culturale Pietrangolare e “Il Platano – oratorio comunitario”. Gli intermezzi musicali saranno curati dal piccolo Coro “Punto di valore”.

Un'occasione per incontrarsi e animare un confronto sui temi delle nuove generazioni traendo spunto anche dal recente Sinodo dei vescovi sui “Giovani, la fede e il discernimento vocazionale” e la Giornata mondiale della gioventù di Panama con un focus dedicato alle esperienze realizzate anche dall'Azione cattolica.

Manuel Mussoni, presidente diocesano dell'Azione Cattolica di Rimini, insegnante di religione ed educatore professionale, già incaricato regionale dei giovani di AC dell'Emilia Romagna e consigliere nazionale del Settore Giovani nel triennio 2014 – 2017. Mussoni è Docente di Religione cattolica all'Istituto “R. Molari” di Santarcangelo.

Ha una laurea specialistica in Scienze Religiose e una laurea triennale in Scienze della Formazione.

Educatore nell'associazione Agevolando che si occupa di giovani cresciuti in contesti extra-familiari. Recentemente ha pubblicato un libro sugli adolescenti e la scuola dal titolo: “Il capitolo più bello del libro”